Boşanma aşamasındaki çift evde ölü bulundu: 'Siyanür var, girmeyin’ yazılı not ayrıntısı!

Karaman’da boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulundu. Çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762’nci Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.

Çiftten haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması ve daireden kimyasal koku gelmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden destek istendi.

EVDE UYARI NOTU BULUNDU

Eve giren ekipler, Namık Özcan’ı oturma odasında, Fatma Özcan’ı ise yatak odasında ölü buldu. Olası tehlikeye karşı apartman tahliye edildi.

Polisin evde yaptığı incelemede “Evde siyanür var, girmeyin” yazılı bir not ile katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ve bazı kimyasallar bulundu.

CİNAYET VE İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Namık Özcan ve Fatma Özcan’ın cenazeleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından evden çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Polis, Namık Özcan’ın Fatma Özcan’ı öldürdükten sonra yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin ölüm nedenleri otopsi sonucunda belirlenecek.