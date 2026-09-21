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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının olaydan 2 saat önceki paylaşımları dikkat çekti

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının olaydan 2 saat önceki paylaşımları dikkat çekti

21.09.2026 09:11:00
Güncellenme:
İHA
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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının olaydan 2 saat önceki paylaşımları dikkat çekti

Hatay’da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil’in olaydan 2 saat önce sosyal medyada paylaştığı "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.
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Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Çil’in öldürülmeden 2 saat önce sosyal medyada yaptığı ardı ardına 2 paylaşımsa dikkat çekti. Çil’in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca ‘yerini sevdi’ deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.

İlgili Konular: #Cinayet #hatay