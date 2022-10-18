Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheliden kendisine soru soran gazeteciye tehdit: 'Seni de bıçaklarım’

18 Ekim 2022 Salı, 14:44

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet Kaplanoğlu, evinin karşısındaki parkta boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Kaplanoğlu, eşi Saadet Kaplanoğlu'nu bıçakladı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kaplanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı.