Boşanmak isteyen eşine bıçakla saldırdı!

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:39

Olay, dün sabah 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde Sakarya Adliyesi’nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi.

Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen, Şeyma B.’ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.’yi yakalayarak üç yerinden bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.'yi etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan Şeyma B., kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde ameliyat geçirdi. Yoğun bakım servisine alınan Şeyma B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Emrullah B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.