Boşanmak isteyen eşine bıçakla saldırdı!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşanmak isteyen eşini sokak ortasında üç yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Emrullah B. (30), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün sabah 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde Sakarya Adliyesi’nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi.
Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen, Şeyma B.’ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.’yi yakalayarak üç yerinden bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.'yi etkisiz hale getirdi.
Ağır yaralanan Şeyma B., kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde ameliyat geçirdi. Yoğun bakım servisine alınan Şeyma B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Emrullah B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'