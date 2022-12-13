Bostancı–Dudullu metrosu 1 Ocak'ta hizmet vermeye başlıyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce müjdesini verdiği Bostancı–Dudullu metrosunun açılışına sayılı günler kala projeyle ilgili yeni detaylar açıklandı. Tek yönde saatte 45 bin yolcu taşıma kapasitesi olan metro hattı, Anadolu Yakası'nın trafiğini önemli ölçüde iyileştirecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 18:17
Bostancı–Dudullu metrosu 1 Ocak'ta hizmet vermeye başlıyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılının başında finansman yetersizliği nedeniyle kapatılan Bostancı–Dudullu metrosunun 2023’ün ilk gününde yeni yıl hediyesi olarak İstanbul’a kazandırılacağını duyurmuştu.

Anadolu Yakası'ndaki ulaşımda çığır açacak hattın detaylarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe açkladı.

2016 yılında başlanan ve açılışına sayılı günler kalan M8 metrosunun 13 durağı şu şekilde sıralandı; Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşe Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller.

Hattın toplam yolculuk süresi ise 21 dakika.

Metronun ayrıca Üsküdar - Çekmeköy, Kadıköy - Tavşantepe ve Marmaray bağlantısı da olacak.


Bostancı-Dudullu Metrosu ibb metro

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