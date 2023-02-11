BOTAŞ, Hatay il merkezi ve Kırıkhan'a doğal gaz verildiğini duyurdu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğal gaz verildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 01:22
BOTAŞ, Hatay il merkezi ve Kırıkhan'a doğal gaz verildiğini duyurdu
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BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak" ifadelerine yer verildi.


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