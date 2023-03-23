Böylesi de çıktı! 'Gülerek' cezaevine gittiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hırsızlık iddiası ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine gülerek gitmeleri görenleri şaşırttı.

İHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:42
Böylesi de çıktı! 'Gülerek' cezaevine gittiler
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Balıkesir Edremit'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olayları ile amansız mücadelesi sürerken, Tuzcumurat Mahallesi 109. Sokak’taki otomobilden teyp, ses sistemi ve hitli çalınması üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Onlarca kamerayı mercek altına alan ekipler, şüphelilerin ise Levent K. İle Şahin Z. olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla göz altına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandıktan sonra ekiplerin Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne götürülürken gülümsemeleri görenlerin şaşkınlığına neden oldu.

Çalınan müzik sistemi ise araç sahibine teslim edildiği öğrenildi. 



Balıkesir CEZAevi

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