Bozcaada’da zıpkınla balık avlayan kişi kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize daldıktan sonra bir daha su yüzeyine çıkamayan Uğur Savaş (46) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa’dan ailesiyle birlikte Bozcaada’ya gelen ve adada dalış yapan Uğur Savaş, saat 05.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Sulubahçe açıklarında zıpkınla balık avı yapmak için dalış yapan Savaş, sudan çıkamayınca arkadaşı durumu saat 11.42’de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildi. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir’den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye ulaşarak arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale’den de Bozcaada’ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada Sulubahçe açıklarında zıpkınla avcılık amacıyla denize giren Uğur Savaş isimli vatandaşımızın denizden çıkmadığının saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Timi sevk edilerek ivedilikle arama çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir’den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katılmıştır. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale’den Bozcaada’ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili unsurlarının koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.