Bozcaada Limanı, yat yanaşma rıhtımına dönüşüyor, yurttaşlar ise tedirgin: Kıyı ve ekosistem etkilenecek

Bozcaada Limanı’nda yaşama geçirilmesi planlanan “yat yanaşma rıhtımı” projesi, adada şeffaflık ve çevresel etki tartışmalarını beraberinde getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 4 Aralık 2025 tarihinde ihale edilen proje; 291 metre ana dalgakıranın onarılmasını, ana dalgakıranın 152 metre uzatılmasını, 165 metre tali dalgakıran inşa edilmesini, 135 metre rıhtım onarımını ve çelik fener kulesi yapımını kapsıyor.

Adanın kıyı yapısını ve günlük yaşamını köklü biçimde değiştirecek yatırıma ilişkin belirsizliklerin giderilmesini isteyen ada sakinleri, imza kampanyası başlatırken Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunarak halka açık bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesini talep etti.

Bozcaada Bizim Hareketi Gönüllüsü Türkan Çim Işık, projenin ihale edildiğini basından öğrendiklerini belirtti. Işık, “Üstelik 2018 yılında alınmış ‘ÇED gerekli değildir’ kararına istinaden ihale edilmiş. Herhangi bir yerden bilgi alamadık. Ada halkının böylesine önemli bir proje ile ilgili bütün bilgileri önceden bilmesi, kararların bütün süreçlerinde olması beklentimiz” diye konuştu.

Projenin ada yaşamı, tarihi doku ve yerel ekonomiye yönelik olası etkilerine dikkat çeken Işık, kıyıların kullanım hakkına vurgu yaptı. Işık, “Kıyı bizim sosyalleşme alanımız, kamusal hakkımız. Adaya girerken antik liman ve kale silueti çok etkileyici, bunlara zarar verecek. Ayrıca balıkçı tekne ve balıkçı barınağı var, akıbetleri belirsiz. Kışlamaya tekne çekecek balıkçılar soru işareti ile dolu. Ada küçük bir yer. Buradaki en küçük değişiklik hayatımızı derinden etkiliyor” dedi.

İnşaat sürecinin ve uzatılacak dalgakıranın deniz yaşamı üzerinde geri dönülemez zararlar yaratabileceğini belirten Işık, ekolojik kaygıları şu sözlerle dile getirdi: “Böyle bir inşaatın yaratacağı kirliliğin, tozun, şantiyenin ve projede uzatılan dalgakıranın etkisiyle su sirkülasyonunun olmamasıyla beraber posidonialar başta olmak üzere deniz canlılarının göreceği zarar.”