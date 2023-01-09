Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferi iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:41
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 


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