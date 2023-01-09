Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:41

Güncelleme: 09.01.2023 - 15:41

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.