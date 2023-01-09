Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
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