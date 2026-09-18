Bozcaadalılardan liman projesi çağrısı: 'Proje halka açıklansın'

Bozcaada Limanı’nda hayata geçirilmesi planlanan “Yat Yanaşma Rıhtımı” projesi, ada halkının gündeminde. Projenin kapsamı, çevresel değerlendirme süreci ve Bozcaada’nın kıyı yapısı ile günlük yaşamına olası etkilerinin kamuoyuna açıklanmasını isteyen Bozcaadalılar, yetkililere halka açık bilgilendirme toplantısı yapılması çağrısında bulundu.

Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Kaymakamlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurular yapan yurttaşlar, güncel proje ve vaziyet planlarının paylaşılmasını istedi. Change.org üzerinden de “Bozcaada Liman Projesi halka açıklansın: Bilgilendirme toplantısı istiyoruz” başlıklı imza kampanyası başlatıldı.

PROJEDE NELER VAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 4 Aralık 2025’te ihale edilen “Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı” işi kapsamında; 291 metre ana dalgakıranın onarılması, ana dalgakıranın 152 metre uzatılması, 165 metre tali dalgakıran yapılması, 135 metre rıhtımın onarılması ve çelik fener kulesi inşa edilmesi planlanıyor.

Bozcaadalılar, projenin yalnızca teknik bir liman yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek kıyı kullanımı, balıkçılık, ulaşım, esnaf ve ada yaşamı üzerindeki olası etkilerin de açıklanmasını talep ediyor.

2018’DEKİ PROJE İLE 2025’TEKİ İHALE AYNI MI?

Ada halkının yanıt beklediği temel sorulardan biri de projenin çevresel değerlendirme süreci.

2018 yılında “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projenin adı “Bozcaada Balıkçı Barınağı İskelesi ve Rıhtımın Geliştirilmesi Projesi” olarak geçerken, 2025’te ihale edilen iş “Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı” adını taşıyor.

Bozcaadalılar bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak 2025’te ihale edilen projenin 2018 tarihli çevresel değerlendirme kapsamında olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Başvuruda ayrıca iki projenin kullanım amacı, teknik kapsamı ve çevresel etkileri bakımından aynı olup olmadığının gerekçeli biçimde ortaya konulması talep edildi.

“PROJE BOZCAADA’YA ANLATILSIN”

Bozcaadalıların başvurularında ortak talep, projenin tüm yönleriyle kamuoyuna açıklanması oldu.

Yurttaşlar; güncel proje ve vaziyet planlarının paylaşılmasını, projenin çevresel ve yerel etkilerinin ortaya konulmasını ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla Bozcaada’da halka açık bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesini istiyor.

Change.org’da başlatılan imza kampanyasında da adanın geleceğini ve kıyı kullanımını uzun yıllar etkileyebilecek projenin hayata geçirilmesinden önce ada halkının bilgiye erişmesi ve sorularının yetkililer tarafından yanıtlanması gerektiği vurgulanıyor.

Bozcaadalıların çağrısı ise şöyle: “Bozcaada’yı ilgilendiren proje, Bozcaada’ya anlatılsın.”