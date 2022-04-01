Bozkurt'ta yine ürküten manzaralar: Su seviyesi yükseldi, Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprüde ulaşım sağlanmıyor.
Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.
Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su taşmaya başladı.
İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bozkurtta geçen yıl 11 Ağustos'ta yoğun yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı. 82 kişinin hayatını kaybettiği afette 9 kişi kaybolmuştu.
İlgili Haberler
- Sel felaketi! Bozkurt'ta onlarca cana mal olan ihmalin ayrıntıları ortaya çıktı
- Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
- Bozkurt yıkımı... Karadeniz HES’leri... - Serdar KARSU
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Tilbe, ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu
- 260 yıllık finans şirketi Kanada bankasına satılıyor
- Bursa’da iki orman yangını
- Atabay: VegFest'i engellemeyi başaramayacaklar
- Paris'in demir leydisi: Eiffel
- Müftü: Oruç, cinsellikten de uzak durulması demektir
- 'Bugün cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın yönetmeyecek'
- Çeşme'de orman yangını!
- 'Marketteki 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı'
- Nebati ticaretten kopamadı