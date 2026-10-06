‘Bozuk et’ haberi yapan gazeteci tutuklandı

Burdur'da bir internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, sitesinde yayımlanan "Devlet hastanesinde bozuk etler hastalara mı yediriliyor" başlıklı haber nedeniyle tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güraksu, sevk edildiği mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Edinilen bilgiye göre, kendisine ait internet haber sitesinde yayımlanan "Devlet hastanesinde bozuk etler hastalara mı yediriliyor" başlıklı haber nedeniyle Güraksu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Güraksu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından Burdur Adliyesine sevk edilen Güraksu, çıkarıldığı mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
"ADALETE GÜVENİYORUM"
Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yapan Güraksu, "Hastanede çıkan bozuk et iddiası nedeniyle tutuklandım. Adalete güveniyorum" dedi. Güraksu, daha sonra cezaevine gönderildi.