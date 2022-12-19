'Bozuk yumurta' davasında market sahibine 'para cezası'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:50

Geçen yıl 6 Eylül’de kentte bulunan bir markette M.A., raftan aldığı 30’lu yumurtayı eve götürdüğünde kokusundan rahatsız oldu. Paketleniş şekli ve yumurtaların birçoğunun da kırık olduğunu öne süren M.A., durumu ‘Alo 174’ ihbar hattına bildirdi.

DAVA AÇILDI

Ürünlerden alınan numune sonrası Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmaması nedeniyle market sahibi Ahmet A. ile ürün tedarikçisi Ş.A. hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sanıklardan Ahmet A.’nın önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, “Yumurta paketli geldiği için inceleme imkanım olmadı, suçsuzum” dediği öğrenilirken, diğer sanık Ş.A.’nın ise, “Ürünlerin temiz ve taze olduğuna ilişkin irsaliye ile teslim ettim” dediği belirtildi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan Ahmet A.’yı, ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulayan hakim sanığın cezasını 10 aya düşürdü.

PARA CEZASI VERİLDİ

Ahmet A.’nın alacağı cezanın sanığın üzerinde yaratacağı sosyal ve ekonomik durumu da göz önünde bulunduran hakim, cezasını 300 gün karşılığı para cezasına çevirerek 6 bin TL para cezası verdi ve cezasını ertelemedi. Hakim, aynı suçtan yargılanan ürün tedarikçisi Ş.A.’nın ise beraatine hükmetti.