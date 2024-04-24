Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük- Bilecik kara yolunun 4’üncü kilometresinde seyir halindeki M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır ile M.E. idaresindeki süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı.
Çarpışma sonucu tankerde bulunan süt yola dökülürken, tırın dorsesi yol kenarında bulunan dereye savruldu. Kazada tır sürücüsü M.H., yanında yolcu olarak bulunan R.G. ile süt tankeri sürücüsü M.E. yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahale yapmalarının ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.
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