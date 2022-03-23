Brezilya’dan İzmir’e kardeşlik fidanı
Brezilya İstanbul Başkonsolosu Regina Maria Cordeiro Dunlop, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkonsolos Dunlop’un iki ülke arasındaki dostluğun ve Brezilya’nın 200’üncü yılı anısına hediye ettiği Jacaranda fidanı İzmir Sanat’ın bahçesine dikildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ilk kez ziyaret eden Brezilya İstanbul Başkonsolosu Regina Maria Cordeiro Dunlop’u ağırladı. İzmir Sanat’taki ziyarete Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Ali Tamer Bozoklar da eşlik etti. Ziyaret sonrası İzmir Sanat’ın bahçesine Brezilya’ya özgü bir ağaç türü olan Jacaranda fidanı dikildi.
Başkan Tunç Soyer, ziyarette Başkonsolos Dunlop’a fidanlar için teşekkür ederek Göl Marmara’da yaşanan kuraklık üzerinden iklim krizine dikkat çekti. Soyer, “İklim krizi sadece ülkelerin değil, tüm dünyanın en büyük sorunlarından birisi. Brezilya’da da su sorunları yaşanıyor. Şunu biliyoruz ki iklim kriziyle mücadelede ortak hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sao Paulo ile kardeş kent aşamasındayız. İlişkileri öncelikle kentler arasında bağ kurarak geliştirmemiz lazım. Önceliğimiz birbirimizi en iyi şekilde tanımak, kültür ve sanat ilişkisini kurmak olmalı. Bu bağ kurulduktan sonra ticari ilişkilerimiz de gelişecektir” diye konuştu.
İZMİR'E ŞANS GETİRECEK
Brezilya İstanbul Başkonsolosu Regina Maria Cordeiro Dunlop ise, “İzmir’de olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Jacaranda ağacını Brezilya’nın 200’üncü yılı anısına armağan etmek istedik. Jacaranda, kokusuyla, görüntüsüyle bizler için çok değerli ve kıymetli bir ağaçtır. Biz ağaçtan bir çiçeğin başımıza düşmesinin çok büyük bir şans getirdiğine inanırız. Bu ağacın da İzmir’e şans getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Soyer ise Başkonsolos Cordeiro Dunlop’a zeytin fidanı hediye etti.
Ziyaretin ardından Brezilya ve Türkiye arasındaki dostluğun sembolü ve aynı zamanda Brezilya’nın bağımsızlığının 200’üncü yılı anısına mor ve mavi çiçekli “Jacaranda” fidanı Soyer ve Dunlop tarafından İzmir Sanat Merkezi’nin bahçesine dikildi.
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