BTP’den gazetemize ziyaret: ‘Türkiye hukuk garabeti içinde’

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Sekreteri Mustafa Hayri Ergan ile İzmir İl Başkanı Ömer Kalem, gazetemizin İzmir bürosunu ziyaret etti.

AKP iktidarının politikalarını sert sözlerle eleştiren Ergan, Türkiye’nin bir “hukuk garabeti” içinde olduğunu söyledi.

Ergan, “Maalesef Amerika’nın bir eyaletiymişiz gibi, ABD seçimlerini kendi seçimlerimizmiş gibi takip ediyoruz. Amerika başkanının açıklamasına ve Türkiye’ye verdikleri krediye güvenilerek çok rahat operasyonlar yapılıyor. Belediyelere, ünlülere operasyonlar düzenleniyor. Önceden yurtdışından çok büyük tepki gelir diye bir çekince vardı. Şimdi orası tepki vermeyeceğinin garantisini sununca Türkiye’deki operasyonlar rahatlıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hukukuyla, ekonomisiyle, eğitimiyle tamamen bağımsız; kendine münhasır, kendi kültürünü ve duygusunu yaşayan gerçek bir bağımsız Türkiye hayali için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYET GAZETESİ BEDEL ÖDEDİ’

“Cumhuriyet gazetesine baktığımızda yıllardan beri bu ideal için emek verdiğini görüyoruz” diyen Ergan, “Çok önemli gazetecilik ekolleri yaratmış bir kurum; Uğur Mumcu gibi...

Hem Uğur Mumcu hem de Cumhuriyet gazetesi, bağımsız gazeteciliğin ne olduğunu Türkiye’ye tanıttı, korkusuzca bir yerlerin üzerine gitti ve bunun için bedel de ödedi. Onun için biz buraya geldiğimizde, bütün kaleler zapt edilse bile zapt edilmeyen kalelerden birinde huzur ve güvenle oturuyor, sohbet ediyoruz” ifadelerini kullandı.