Büyük Menderes ölürse Ege ölür

25 Mart 2022 Cuma, 05:20

Büyük Menderes Nehri'ne dökülen çaya karışan fabrika atıklarının kirliliğe neden olduğu belirtildi.

Çevreciler, suyun renginin değiştiği noktada kirliliğe tepki gösterdi.

Büyük Menderes Nehri İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca, Büyük Menderes ve kollarının on bin yıldır çeşitli medeniyetlere, topraklara can verdiğini, kirlilikten dolayı artık can veremez hale geldiğini belirtip “ Büyük Menderes bugün can çekişiyor. Büyük Menderes ölürse Ege ölür. Kırsaldan göçler başlar” diye konuştu.