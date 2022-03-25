Büyük Menderes ölürse Ege ölür

Büyük Menderes ölürse Ege ölür
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, ‘Dünya Su Günü’nde Büyük Menderes Nehri’yle birleşen Çürüksu Çayı kenarında toplandı.
Büyük Menderes Nehri'ne dökülen çaya karışan fabrika atıklarının kirliliğe neden olduğu belirtildi.
Çevreciler, suyun renginin değiştiği noktada kirliliğe tepki gösterdi.
Büyük Menderes Nehri İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca, Büyük Menderes ve kollarının on bin yıldır çeşitli medeniyetlere, topraklara can verdiğini, kirlilikten dolayı artık can veremez hale geldiğini belirtip “ Büyük Menderes bugün can çekişiyor. Büyük Menderes ölürse Ege ölür. Kırsaldan göçler başlar” diye konuştu.
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