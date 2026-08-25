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Bu ilçede yaşayanlar dikkat: 6 sahilde denize girmek yasaklandı

Bu ilçede yaşayanlar dikkat: 6 sahilde denize girmek yasaklandı

25.08.2026 12:44:00
Güncellenme:
İHA
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Bu ilçede yaşayanlar dikkat: 6 sahilde denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 6 sahilde bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşları Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinden uzak durmaları ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün 6 sahilde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığınca yapılan açıklamada; Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmenin tehlikeli olduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

"HAVA DEĞİŞİMİ" UYARISI

Ani hava değişimlerine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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