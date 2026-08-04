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Bu illerde yaşayanlar dikkat... Orman Genel Müdürlüğü 9 il için 'yüksek yangın riski' uyarısı yaptı

Bu illerde yaşayanlar dikkat... Orman Genel Müdürlüğü 9 il için 'yüksek yangın riski' uyarısı yaptı

4.08.2026 12:15:00
Güncellenme:
ANKA
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Bu illerde yaşayanlar dikkat... Orman Genel Müdürlüğü 9 il için 'yüksek yangın riski' uyarısı yaptı

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır için yüksek yangın riski uyarısında bulundu. Kurum, yurttaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları yönünde bir kez daha çağrı yaptı.
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Orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

9 ŞEHİR İÇİN KRİTİK UYARI

Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere  yer verildi: 

"Bugün ve yarın aşağıdaki illerimizde orman yangını riski çok yüksek: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt, Diyarbakır. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle en küçük bir ihmal büyük yangınlara neden olabilir. Lütfen dikkatli olalım, gerekli tüm tedbirleri alalım.

Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Sigara izmariti başta olmak üzere yangına neden olabilecek hiçbir atığı doğaya bırakmayalım. Unutmayalım, sebebi ne olursa olsun orman yangınına neden olmak ağır yaptırımları bulunan bir suçtur. Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım."

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