‘Bu karar bir onur madalyasıdır’
Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) teğmenler hakkındaki ihraç kararına yönelik Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel açıklamalarda bulundu.
Gerekçede anlam karmaşasının yaşandığını vurgulayan Gürel, “12 Eylül’ün savcıları kararlarında ve iddianamelerinde en azından işi kitabına uydurmaya çalışırdı. Şimdikiler işi tepedekinin sözlerine uydurmaya çalışıyor. Tiranlık, hile ve aldatmanın katıldığı ve zorbalıkla yürütülen bir rejimdir. Tiranlıklarda hile ve aldatmayı yok edince geriye sadece zorbalık kalır” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz da “Teğmenlerin yaptıklarında bir sorun yok. Ama memlekette yasa kalktığı için her şey suç sayılıyor. Çocuklar kime kılıç çektiklerini söyledi: ‘Türk ulusunun namusuna ve vatana kastedenlere.’ Niye bundan rahatsız oldular? Suçla ceza arasında tutarsızlık var. Hâlâ camikışla kavgasını sürdürüyorlar. Artık iktidarın, halkta rıza oluşturmak için ellerinde şiddetten başka bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.
‘KORKU İMPARATORLUĞU’
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Bu karar, yeminlerinin sonuna kadar ardında duran cesur teğmenlerimizin onur madalyasıdır. Bu karar aslında ülkemizdeki gözaltı ve tutuklamaların bir anlamda devamı ve ‘korku imparatorluğunun’ koltuk kaygısının had safhaya yükseldiğinin çok açık bir göstergesidir."
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