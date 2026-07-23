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Bu markalara dikkat... Bakanlık tek tek ifşa etti: Listeye 28 yeni ürün daha eklendi

Bu markalara dikkat... Bakanlık tek tek ifşa etti: Listeye 28 yeni ürün daha eklendi

23.07.2026 11:11:00
Güncellenme:
DHA
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Bu markalara dikkat... Bakanlık tek tek ifşa etti: Listeye 28 yeni ürün daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 28 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye; 1’i sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Listede zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bir markanın 'dana kıyma-lahmacun harcı' ibaresiyle sattığı üründe sakatat bulundu. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ‘koyun yoğurdu’ ibaresiyle sattığı üründe inek sütü tespit edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir diğer firmanın ise 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın lahmacun iç harcında da kanatlı eti tespit edildi.

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İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #gıda #taklit #ürün

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