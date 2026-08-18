Bu nasıl yasak? Erkeklerin şort giymesi o ilde yasaklandı

Batman'da bulunan bir TOKİ sitesinde yönetimin, site içi ortak alanlarda erkeklerin şort giymesini yasaklayan kararı yürürlüğe koyduğu iddia edildi.
WhatsApp grubu üzerinden sakinlere duyurulan karar, toplu yaşam alanlarında kural belirleme ve kişisel özgürlükler kapsamında tartışmalara yol açtı.
YÖNETİM ŞORT GİYMEYİ YASAKLADI
Site yönetimi tarafından sakinlerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderilen duyuruda, kararın yurttaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine alındığı bildirildi. Yönetimin paylaştığı maddeler arasında, site yerleşkesi içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasına izin verilmeyeceği net bir dille ifade edildi.
SİTE SAKİNLERİ KARARIN ARDINDAN İKİYE BÖLÜNDÜ
Yasağın duyurulmasının ardından site sakinleri arasında farklı görüşler öne çıktı. Bazı sakinler toplu yaşam alanlarında ortak kuralların konulabileceğini savunarak yönetime destek verirken, bir kısım sakin ise kişisel kıyafet tercihlerine müdahale edildiğini belirterek karara tepki gösterdi.