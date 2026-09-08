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Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza
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Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

8.09.2026 13:01:00
Güncellenme:
DHA
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Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

Tunceli’de koruma altındaki endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.

Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

Tunceli’de koruma altında bulunan endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.

Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

Bilimsel adı “Allium tuncelianum” olan ve dünyada doğal olarak yalnızca bölgede yetişen Tunceli dağ sarımsağı; Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlarda yayılış gösteriyor.

Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ 

Tunceli dağ sarımsağının izinsiz toplandığı ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri Ahpanos Vadisi’nde çalışma başlattı.

Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

Yapılan incelemelerde sarımsakları söken kişilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarındaki Karşılar Karakolu’nda durduruldu.

Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

ÇUVALDAN 20 KİLO DAĞ SARIMSAĞI ÇIKTI

Araçta yapılan aramada çuval içerisinde 20 kilogram Tunceli dağ sarımsağı bulundu. Koruma altındaki bitkileri izinsiz söktükleri belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı. İlgili mevzuat kapsamında 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.

Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

SÖKÜLEN SARIMSAKLAR YENİDEN DİKİLDİ

El konulan dağ sarımsakları DKMP ekiplerine teslim edildi. Sökülen bitkilerin yok olmasının önüne geçmek ve yeniden doğaya kazandırmak amacıyla sarımsaklar doğal yaşam alanlarında yeniden toprakla buluşturuldu. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda “zarar görebilir” kategorisinde değerlendirilen türün kontrolsüz şekilde sökülmesinin popülasyonunun azalmasına yol açabileceği belirtiliyor.

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