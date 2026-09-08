Bu sarımsağı koparmanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza

Tunceli’de koruma altında bulunan endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.
Bilimsel adı “Allium tuncelianum” olan ve dünyada doğal olarak yalnızca bölgede yetişen Tunceli dağ sarımsağı; Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlarda yayılış gösteriyor.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Tunceli dağ sarımsağının izinsiz toplandığı ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri Ahpanos Vadisi’nde çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde sarımsakları söken kişilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarındaki Karşılar Karakolu’nda durduruldu.
ÇUVALDAN 20 KİLO DAĞ SARIMSAĞI ÇIKTI
Araçta yapılan aramada çuval içerisinde 20 kilogram Tunceli dağ sarımsağı bulundu. Koruma altındaki bitkileri izinsiz söktükleri belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı. İlgili mevzuat kapsamında 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.
SÖKÜLEN SARIMSAKLAR YENİDEN DİKİLDİ
El konulan dağ sarımsakları DKMP ekiplerine teslim edildi. Sökülen bitkilerin yok olmasının önüne geçmek ve yeniden doğaya kazandırmak amacıyla sarımsaklar doğal yaşam alanlarında yeniden toprakla buluşturuldu. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda “zarar görebilir” kategorisinde değerlendirilen türün kontrolsüz şekilde sökülmesinin popülasyonunun azalmasına yol açabileceği belirtiliyor.