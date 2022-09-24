Bu sefer de kadınların üniversiteye gidilmesi hedef alındı: 'Kadının üniversite okuması haram'
Kadınların üniversiteye gitmesini hedef alan bir imam kadınlar için üniversite okumanın haram olduğunu söyleyerek "Fatih Sultan Mehmet'in annesi de üniversite okumadı" dedi.
İmamların kadın karşıtı yaptığı açıklamalara bir yenisi eklendi. Bir imam, kadınların üniversite eğitimi almasını hedef aldı.
Kadınlar için üniversiteye gitmenin haram olduğunu ifade eden imam, "Fatih Sultan Mehmet'in annesi de üniversite okumadı" bahanesini sundu.
İmamın "Kadınların, hanımların pantolon giymesi haramdır. Hanımın ne işi var üniversitede. Doğru söylüyor ne işi var, otursun evinde. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi. ODTÜ, Bilkent, Harvard, bunların hiçbir tanesini bitirmedi. Ama o ana bir kere Fatih’ini 7 yaşında bir hocaya teslim etti. Orada da terbiye aldı" sözleri tartışma yarattırken sosyal medyadan da tepki ile karşılandı.
İLK DEĞİL
Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve İmam Halil Konakcı kadınları hedef almıştı. Ünlü, “Müslüman kadına, islamın dışı bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Müslüman kadın, kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak” derken, Halil Konakcı ise “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” ifadelerini kullanmıştı.
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