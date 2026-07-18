Bu yıl en az 37 çocuk çalışırken öldü! 14 yaşındaki Emirhan çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapımı süren bir inşaatta çalışan 14 yaşındaki Emirhan Sarısu, 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Sarısu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABASIYLA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Emirhan Sarısu'nun babasıyla birlikte çalışmak üzere Sakarya'nın Geyve ilçesinden Gölcük'e geldiğini açıkladı.

İSİG: BU YIL 37'NCİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ

İSİG Meclisi, yaptığı açıklamada, "Bu yıl tespit edebildiğimiz 37'nci çocuk işçi ölümü" ifadelerini kullanarak çocuk işçiliğine ve iş cinayetlerine dikkat çekti.