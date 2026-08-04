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Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı? 2026 Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı? 2026 Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

4.08.2026 13:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı? 2026 Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce aday, 2026 yılında yapılması beklenen bekçi alımına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı? 2026 Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
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Kamu kurumlarında yeni personel alımları sürerken gözler bu kez Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına çevrildi. Peki, Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı? 2026 Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Emniyet teşkilatının taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılması beklenen 2026 yılı bekçi alımları, adayların gündeminde bulunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru tarihleri, şartlar veya kontenjan sayısına ilişkin resmi bir kılavuz yayımlanmadı.

Yetkili kurumlardan açıklama gelmesi halinde güncel bilgiler haberimize eklenecek.

BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.

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