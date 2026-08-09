Bu yılın ilk yedi ayında 175 kadın öldürüldü: 'Suçları kendi kararlarını almak istemeleri!'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre bu yılın ilk yedi ayında 175 kadın öldürülürken kadınların yüzde 12’sinin kendi yaşamlarına ilişkin karar almak isterken öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet’e konuşan platform temsilcilerinden Şirin Yalıncakoğlu, “Aile Yılı” politikalarının da kadınların yaşamına müdahaleyi artırdığını söyledi.

Yalıncakoğlu, “Bu şiddet döngüsünün içinde kalmak istemeyen kadınlar itiraz ettiğinde, hukuki haklarını kullanmaya çalıştığında talepleri göz ardı ediliyor. Öldürülen birçok kadının uzaklaştırma ve koruma talebi vardı. Ancak failler denetlenmediği gibi kamu görevlilerinin ihmalleri de çoğu zaman cezasız kalıyor” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmamasına değinen Yalıncakoğlu, “Uzaklaştırma kararları kısa tutuluyor, elektronik kelepçe gibi tedbirler yeterince kullanılmıyor. Oysa şiddet faili etkin biçimde takip edilse birçok kadın yaşamını kaybetmeyebilirdi” diye konuştu.