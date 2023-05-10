Buca – Bornova viyadüğü açıldı!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:13

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı birbirine kesintisiz bağlayacak “Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu” projesinin ikinci etabında devam eden Buca Onat Tüneli çalışmalarını hızla sürdürüyor. Tünelin otogar üzerinden çevreyolu bağlantısını sağlayacak 2,2 kilometrelik viyadük etabı tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz'ın ilk sürüşüyle viyadükler hizmete açıldı. Viyadük ve alt geçitlerin hizmete girmesiyle Bornova ve terminal önündeki araç trafiği rahatlayacak.

SOYER: “BUGÜN İZMİR İÇİN GÜZEL BİR GÜN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün İzmir için güzel bir gün, çünkü uzun zamandır çok ciddi bir yatırımla emek verdiğimiz projenin sonuna geldik. Viyadükleri açıyoruz. Buca Onat Tüneli tamamlandığında Buca Bornova arasındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak. 170 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildi viyadüklerde. Bugünün rakamlarıyla yapılmaya kalkılsaydı, 500 milyon lirayı bulacak bir yatırım. Rakamsal büyüklüğü bir yana getirdiği çözüm bizim için çok daha önemli. O nedenle bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İzmir'e hayırlı olsun diyorum. Tüneli de açtığımız zaman mükemmel bir çözümü İzmir için getirmiş olacağız” dedi.

45 DAKİKALIK YOL 10 DAKİKAYA İNECEK

Konak Tüneli’nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit yolun en önemli etaplarından 7,1 kilometrelik Buca Onat Tüneli çalışmaları hızla sürüyor. 1 milyar 400 milyon liralık yatırımla devam eden tünel inşaatı tamamlandığında Konak ile Bornova arası 10 dakikaya inecek ve kent trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Tünel ve bağlantı yollarını kapsayan diğer çalışmaların da 2025’in ilk yarısında tamamlanıp İzmirlilerin hizmetine açılması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında iki tüpü birbirine bağlayan üç adet acil giriş noktası bulunuyor. Buca yönünde 650’inci metresindeki ilk geçiş tamamlandı. Projeyle havaalanından gelen bir yurttaş şehir trafiğine girmeden bu transit yolu kullanarak şehrin kuzey kesimlerine hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Kuzey bölgesinden gelen yolcularsa otogar tarafından gelerek havaalanı, Çeşme gibi ilçelere ulaşım sağlayabilecek. Böylelikle 45 dakika olan seyahat süresi 10 dakikaya inecek.