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Buca Balık Hali'nde denetim: 241 kilogram su ürününe el konuldu

Buca Balık Hali'nde denetim: 241 kilogram su ürününe el konuldu

28.07.2026 17:15:00
Güncellenme:
ANKA
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Buca Balık Hali'nde denetim: 241 kilogram su ürününe el konuldu

İzmir'de Buca Balık Hali'nde yapılan denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı şekilde bulundurulduğu belirlenen 241 kilogram su ürününe el konuldu. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekiplerince, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde 241 kilogram su ürününe el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı bulundurulduğu tespit edilen 195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe el konuldu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ilgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

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