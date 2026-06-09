Buca Belediyesi soruşturması: Savcılık 12 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 54 kişi, 5 Haziran'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasına, 12 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 kişi yönünden karara itiraz ettiği öğrenildi.
SEÇİM 12 HAZİRAN'DA
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili seçimi 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.
Buca Belediyesi'nde meclis çoğunluğu CHP'de bulunuyor.