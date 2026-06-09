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Buca Belediyesi soruşturması: Savcılık 12 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Buca Belediyesi soruşturması: Savcılık 12 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti

9.06.2026 16:55:00
Güncellenme:
ANKA
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Buca Belediyesi soruşturması: Savcılık 12 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 12'sinin, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Savcılık tarafından itiraz edildi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 54 kişi, 5 Haziran'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasına, 12 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 kişi yönünden karara itiraz ettiği öğrenildi.

SEÇİM 12 HAZİRAN'DA

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili seçimi 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Buca Belediyesi'nde meclis çoğunluğu CHP'de bulunuyor.

İlgili Konular: #belediyeler #Soruşturma #Buca

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