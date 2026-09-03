Buca’da dehşet saçtı: Sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş etti

İzmir'in Buca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntülerken, şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, 31 Ağustos'ta, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gidip rastgele ateş etti. Park halindeki bazı araçlarda saçmalar nedeniyle hasar oluştu. O anları vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla sokakta koşması yer aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Torbalı ilçesinde bulunduğunu belirlenen şüpheli, bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.