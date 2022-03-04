Bucalı üreticiye arpa desteği

Bucalı üreticiye arpa desteği
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın pandemi dönemi başında hayata geçirdiği kırsal kalkınma hamlesi hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü.
Kentin verimli topraklarını canlandıran program kapsamında hayvancılık yapan üreticiye de yem desteği başladı. Belediye, önce solucan gübre tesisi içindeki 24 metrekarelik alanda kurulan hasılmatik ile iklim koşullarına bağlı olmadan topraksız tarımla yapılan üretimle yeşil yem elde etti; yaklaşık yedi ayda 45 bin 500 ton hasıl yem çiftçiye ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye hasıl üretimini büyütmek ve günlük 5 ton hasıl yem elde etmek için yeni yatırım kararı aldı. Günlük küçükbaş hayvan başına 1 kilo, büyükbaş hayvan başına ise 5 kilo arpa tohumu veren Buca Belediyesi, ayrıca tarlasına arpa tohumu ekerek yeşil yem elde etmek isteyen çiftçinin de taleplerini kabul etti. Uygulamadan sonra hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticinin yem giderlerinde yüzde 70’e varan tasarruf sağlandığı kaydedildi.
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