Cumhuriyet Gazetesi Logo
BUDO'dan sefer iptalleri: İstanbul-Bursa hattında 4 sefer yapılamayacak

BUDO'dan sefer iptalleri: İstanbul-Bursa hattında 4 sefer yapılamayacak

2.10.2026 16:05:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
BUDO'dan sefer iptalleri: İstanbul-Bursa hattında 4 sefer yapılamayacak

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), fırtına nedeniyle Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında öğleden sonra yapılması planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını etkiledi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında karşılıklı gerçekleştirilecek 4 sefer iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İptal edilen seferler şöyle:

  • 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

BUDO seferlerinin iptal edilmesinin ardından bazı yolcuların, İDO'nun Yenikapı-Yalova seferlerini kullanarak Bursa'ya ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

İlgili Konular: #BUDO #Mudanya