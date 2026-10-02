BUDO'dan sefer iptalleri: İstanbul-Bursa hattında 4 sefer yapılamayacak

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını etkiledi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında karşılıklı gerçekleştirilecek 4 sefer iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
İptal edilen seferler şöyle:
- 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
BUDO seferlerinin iptal edilmesinin ardından bazı yolcuların, İDO'nun Yenikapı-Yalova seferlerini kullanarak Bursa'ya ulaşmaya çalıştığı belirtildi.