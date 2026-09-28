Cumhuriyet Gazetesi Logo
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

28.09.2026 16:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

İlgili Konular: #BUDO #iptal #deniz otobüsü

İlgili Haberler

BUDO ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Bazı seferler iptal
BUDO ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Bazı seferler iptal Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun bugün Bursa-Mudanya ile İstanbul-Kabataş arasındaki iki seferi iptal edildi. GESTAŞ da yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki 6 seferin yapılamayacağını duyurdu.
İran'da savaş gölgesinde dev seferberlik: Yüz binlerce kişi silah altına alınıyor
İran'da savaş gölgesinde dev seferberlik: Yüz binlerce kişi silah altına alınıyor İran'da savaş ve ABD baskısı sürerken hükümetin çağrısıyla yüz binlerce kişi Tahran sokaklarında toplandı. 600 binden fazla kişinin gönüllü olarak kayıt yaptırdığı açıklanırken, 1 milyondan fazla kişinin askerî eğitim alması bekleniyor.
Vapur seferleri iptal mi edildi? 28 Eylül 2026 İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri
Vapur seferleri iptal mi edildi? 28 Eylül 2026 İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri İstanbul ve Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü vapur ve deniz otobüsüyle yolculuk yapacak yurttaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini ve güzergâhlarda değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.