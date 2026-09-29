Cumhuriyet Gazetesi Logo
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

29.09.2026 00:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İlgili Konular: #budo deniz otobüsü #iptal