Cumhuriyet Gazetesi Logo
BUDO ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Bazı seferler iptal

BUDO ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Bazı seferler iptal

26.09.2026 20:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi AA
Takip Et:
BUDO ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Bazı seferler iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun bugün Bursa-Mudanya ile İstanbul-Kabataş arasındaki iki seferi iptal edildi. GESTAŞ da yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki 6 seferin yapılamayacağını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

GÖKÇEADA

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan ise saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan ise saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri yapılamayacak.

İlgili Konular: #budo deniz otobüsü #BUDO #deniz