BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: #BUDO #deniz otobüsü
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