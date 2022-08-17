Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta, 16 Ağustos Salı günü akşam Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA KAÇTI
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı.
Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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