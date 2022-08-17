Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:09
Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü
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Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta, 16 Ağustos Salı günü akşam Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA KAÇTI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı.

Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 


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