Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:09

Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta, 16 Ağustos Salı günü akşam Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA KAÇTI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı.

Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.