İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu taşıma kullanacak yurttaşların gündeminde “14 Eylül’de toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu yer alıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz? 14 Eylül 2026 Okulların ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama, İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan İETT otobüsleri, metrobüs, Metro İstanbul'un raylı sistem hatları ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.
TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
14 Eylül 2026 Pazartesi günü ücretsiz toplu ulaşım uygulaması 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu saatler arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak.