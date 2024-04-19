CHP Buldan Belediye Başkanı Orpak kira sözleşmelerini iptal etti
CHP'li Buldan Belediye Başkanı Orpak, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala kiralanan belediye binalarının sözleşmelerini iptal etti.
Denizli'nin Buldan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala pazarlık usulü ile kiralanan Belediye Düğün Salonu ile Alparslan Türkeş Parkı, sözleşmesini kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle iptal etti.
Belediye Düğün Salonu ile Alparslan Türkeş Parkı’nın kira sözleşmesinin feshinin gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Orpak, “31 Mart Yerel seçim öncesi gerçekleştirilen kira sözleşmesi, kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle feshedilmesine karar verdik. İlçeye ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağımıza söz verdik. Belediye düğün Salonumuzu ve Alparslan Türkeş Parkı’nı en uygun fiyatlarla hem yeni yuva kuracak gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle ailelerimizin maddi olarak yükünü hafifletmek istiyoruz. Düğün yapmak isteyen çiftlerimiz belediyemize müracaat edebilir. Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi insan odaklı ve insana dokunan projeleri ilçemize kazandırmak ve hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız” dedi.
YÖNETİMİ MHP'DEN DEVRALMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Orpak, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 53,19 oy alarak belediye yönetimini MHP'li Mustafa Fahri Şevik'ten devralmıştı.
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