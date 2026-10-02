Bulut Apartmanı soruşturmasında yeni gelişme: Eski Belediye Başkanı Kimyeci'ye soruşturma izni yok!

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Bulut Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu, aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 27 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı kurtuldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi ve yapı müteahhidi Mustafa Arslanoğlu, şantiye şefi ve statik proje müellifi Hasan Döner, yapı denetim firması yetkilisi Ali Ender Satmaz ile yapı denetim firması görevlileri Hüseyin Durak, Hasancan Şenol ve Fırat Kuyumcuoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

11 İSİM İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Başsavcılık, binanın yıkılmasında ihmal ve sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla, aralarında eski Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli'nin de bulunduğu 11 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verdi.

Kararda, binanın yapımına 2017 yılında başlandığı, imar barışından faydalanılmadığı ve binaya ilişkin herhangi bir yapı kayıt belgesi kaydının bulunmadığı aktarıldı.

PROJEYE AYKIRI İMALATLAR İÇİN "GÖZLE GÖRÜLEBİLİR" DEĞERLENDİRMESİ

Kararda, 2007 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan statik projede kolon ve perdelerde eleman, boyut ve donatı alanı yetersizlikleri bulunduğu, statik projedeki aykırılıklar giderilmeden projenin onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 22'nci maddesine aykırı hareket edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, statik projeyi kontrol eden eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muhammet Cevdet Havayıoğlu, İnşaat Mühendisi Fahriye Aktaş ve projeyi onaylayan eski Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanı'nın kararında, bilirkişi raporunda bina projesi ile uygulama arasında farklılıklar bulunduğu, bazı teras ve balkonların projeye aykırı şekilde değiştirildiği ve yapı kontrol biriminin "tali kusurlu" olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Projeye aykırı imalatların yapı kullanma izin belgesi düzenlenirken "gözle görülebilir" durumda olduğu değerlendirilerek, belgeyi kontrol eden ve imzalayan Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet Bök, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muhammet Cevdet Havayıoğlu, Makine Mühendisi Mustafa İnan ve Mimar Nigar Nilay Havayıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI KİMYECİ'YE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Kararda, bilirkişi raporunda binaya ait mimari proje ve yapı ruhsatına herhangi bir kusur atfedilmediği ve bu işlemlerde imzası bulunan belediye görevlilerinin ihmal ve sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda, eski Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muhammet Cevdet Havayıoğlu, eski Mimar Ayşegül Uğur Çıray, jeoloji mühendisi Tüge Gündüz ve memur Yüksel Şenol hakkında soruşturma izni verilmedi.

Eski Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci hakkında, binaya ait projelerde, yapı ruhsatlarında ve yapı kullanma izin belgelerinde imzasının bulunmadığı, bilirkişi raporunda belirtilen aykırılıklardan haberdar olduğuna ilişkin bir tespit olmadığı ve sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmedi.

Ruhsat Memuru Nezahat Eryılmaz hakkında da ruhsat eklerine aykırı imalatların tespitinden sorumlu olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesine karar verildi.