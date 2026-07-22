Bunu bile çok gördüler: Depozito iade sisteminde 1 liralık teşvik yarı yarıya düşürüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen pet şişe geri dönüşüm ve depozito iade sisteminde yeni bir döneme girildi. Günlük ortalama 2 milyon ambalajın geri dönüştürüldüğü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sistemde, toplu iadeleri sınırlandıran yeni kurallar devreye sokuldu.

Mevcut uygulamada depozito iade makineleri (DOA) üzerinden günlük 200 ambalaja kadar yapılan bireysel iadelerde şişe başına 1 lira teşvik ödenmesine devam edilecek. Ancak 200 adedin üzerindeki yüksek miktarlı toplu iadeler artık Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne yönlendirilecek ve bu merkezlerde ambalaj başına ödenen tutar 1 lira yerine 50 kuruş olarak hesaplanacak.

GEREKÇE: ARTAN İADE HACMİ VE KUYRUKLAR

Kısıtlama kararının, sistemde yaşanan aşırı yoğunluk ve artan iade hacmine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla hayata geçirildiği savunuldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, "Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunuyoruz" dedi.

Öte yandan vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı lokasyonlarına DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.