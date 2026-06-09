Siyasi hayatına 2002 yılında Genç Parti gençlik teşkilatlarında başlayan Burçin Şahindur merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Burçin Şahindur kimdir? Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur kaç yaşında, nereli?

BURÇİN ŞAHİNDUR KİMDİR?

Burçin Şahindur, 1981 yılında doğdu. Şahindur, Sakarya'da doğmuştur. Burçin Şahindur daha önce Sakaryaspor yönetiminde genel sekreter olarak görev aldı. Şahindur SPK lisanslı gayrimenkul yatırım uzmanı olarak büyük şirket ve holdinglere danışmanlık yapmaktadır.

BURÇİN ŞAHİNDUR'UN SİYASİ KARİYERİ

Burçin Şahindur, 2002 yılında Genç Parti gençlik kollarında başladığı siyasi kariyerini kesintisiz şekilde sürdürdü. Genç Parti Genel Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Burçin Şahindur, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler için Genç Parti 1. Sıra Sakarya Milletvekili Adayı oldu.

Burçin Şahindur, Genç Parti'nin 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Büyük Kurultayında, oy birliğiyle Genç Parti'nin Genel Başkan Seçildi.