Burdur'da araçların önüne atladı, polisleri tekmeledi: Ukraynalı kadın sınır dışı edilecek

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerinde, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli Ukrayna uyruklu kadın, cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık kontrolü amacıyla ambulansa bindirilmek istenen kadın, polis ekiplerine direnerek tekme atmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen N.A. kelepçelenerek ambulansla hastaneye götürüldü.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan N.A. hakkında "uyuşturucu kullanmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.