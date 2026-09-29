Burdur'da kız istemeye gidişi olay olmuştu: O görüntülere soruşturma

Burdur'da kız isteme merasimi sırasında kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi'nde meydana geldi.
Başsavcılık, kız isteme merasimi sırasında havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.