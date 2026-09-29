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Burdur'da kız istemeye gidişi olay olmuştu: O görüntülere soruşturma

Burdur'da kız istemeye gidişi olay olmuştu: O görüntülere soruşturma

29.09.2026 12:36:00
Güncellenme:
İHA
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Burdur'da kız istemeye gidişi olay olmuştu: O görüntülere soruşturma

Burdur'da kız isteme merasimi sırasında meşale yakılması ve havai fişek atılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
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Burdur'da kız isteme merasimi sırasında kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi'nde meydana geldi.

Başsavcılık, kız isteme merasimi sırasında havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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