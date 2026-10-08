Burdur, Kırklareli, Edirne… 86 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin 3 farklı kentinde öğrenciler, aynı gün zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Burdur'da 52 üniversite öğrencisi, Kırklareli'de 20 lise öğrencisi ve Edirne'de 14 ortaokul öğrencisi rahatsızlandı.

BURDUR'DA 52 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) eğitim gören 52 öğrenci, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Merkez İlçe Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerde dün akşam saat 21.00 sıralarında bulantı ve kusma şikayetleri başladığı belirtildi.

Burdur Valiliği, saat 19.30 itibarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servisine toplam 52 kişinin başvurduğunu, 30 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Tedbir amacıyla 9 kişinin servise yatırıldığı, 9 kişinin tedavi ve takibinin sürdüğü bildirildi.

Öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yurttaki yemeklerden numune alındı. Ayrıca su numunelerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için incelenmek üzere alındığı açıklandı.

KIRKLARELİ'DE 20 LİSE ÖĞRENCİSİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde ise yaklaşık 20 lise öğrencisi, öğle yemeğinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı.

Büyükkarıştıran Anadolu Lisesi öğrencilerinin yemek sonrası hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir öğrencinin velisi, kızının da tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandığını belirterek olayın araştırılmasını istedi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'in hastaneyi ziyaret ederek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldığı bildirildi.

EDİRNE'DE TEMİZLİK MALZEMELERİ KARIŞTIRILDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda ise temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu oluşan gazdan 14 öğrenci etkilendi.

14 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.