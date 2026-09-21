İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Peki, Burhan Özfatura kimdir? Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan Özfatura neden öldü?

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

Burhan Özfatura, 8 Haziran 1943'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Özfatura, meslek hayatında Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerinde bulundu. Siyasete Anavatan Partisi ile giren Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1989'a kadar görevini sürdürdü. 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden yeniden belediye başkanlığına seçilen Özfatura, 1999 yılına kadar görev yaptı. Çeşitli gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Özfatura, belediye başkanlığı dönemlerinin yanı sıra yazarlığıyla da tanındı.

BURHAN ÖZFATURA'NIN ÖZEL HAYATI

Burhan Özfatura, evli ve üç çocuk babasıdır.

BURHAN ÖZFATURA NEDEN ÖLDÜ?

Burhan Özfatura, İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirtilen Özfatura, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Özfatura, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.