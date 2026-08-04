Burhaniye'de CHP'li belediye meclis üyelerinden istifa kararı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in CHP’den istifasının ardından partide ayrılıklar sürüyor.

Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu da 15 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’nden istifa ettiğini duyurdu.

Karasakal Avcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için bir kurum değil, hayatı öğrendiğim, umudu örgütlediğimiz bir okul oldu. Bugün son yaşananlar bizlere tarihi bir sorumluluk yüklemiştir. Bu bilinçle seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve halkımız ile yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol için, ilk adımı atıp 2013 yılında emekli olup üyesi olduğum ve bugüne kadar onurla mücadeleme devam ettiğim partim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme zorunluluğu oluşmuştur. Bu bir veda değildir" ifadelerini kullandı.