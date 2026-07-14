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Bursa Adliyesi'nde silahla ateş açıldı: 5 gözaltı

Bursa Adliyesi'nde silahla ateş açıldı: 5 gözaltı

14.07.2026 16:17:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa Adliyesi'nde silahla ateş açıldı: 5 gözaltı

Bursa'da boşanma davası sonrası tarafların yakınları arasında adliye otoparkında pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavga çıktı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
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Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’ndaki Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin otoparkında meydana geldi.

Boşanma aşamasındaki Güneş ve Reşat T. çiftinin aileleri arasında duruşma sonrası çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli polisler kavgaya müdahale edip sonlandırdı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. 5 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan 4 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Bursa #kavga #Adliye

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